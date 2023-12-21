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海關搜7派對房間拘5人　涉提供侵權卡拉OK歌曲 (15:34)

海關在12月採取特別行動，打擊派對房間經營者在業務過程中提供侵權卡拉OK歌曲予顧客使用，共拘捕5人，檢獲7套卡拉OK播放機，懷疑載有20萬首侵權歌曲。

海關版權及商標調查科版權及商標科技罪案調查第一隊高級調查主任梁文聰表示，海關在12月5日至20日期間，突擊搜查了7間位於觀塘、屯門、荔枝角及葵涌的派對房間，檢獲7套用作播放懷疑侵權歌曲的卡拉OK播放機、一台懷疑載有盜版電子遊戲的遊戲機，以及一批影音器材，市值約15萬元，其中卡拉OK機懷疑載有20萬首侵權歌曲。行動中共拘捕3男2女（25至41歲），涉嫌違反版權條例，包括4名場所負責人及1名店員，5人已獲准保釋候查。

梁文聰表示，有關派對房間在社交網站上宣傳，費用以時租200至500元不等，形容負責人相當警覺，只會在顧客付費後及使用場地當日才會提供房間詳細地址，亦採取自助形式，即只提供大門密碼，並無店員駐守房間，相信部分負責人以此逃避執法行動。至於有關影音器材來源，由於涉及不同品牌，海關正調查。

海關表示，根據《版權條例》，任何人在未獲版權擁有人的特許下，為任何貿易或業務的目的或在任何貿易或業務的過程中，管有版權作品的侵犯版權複製品，以期令任何人可使用該侵犯版權複製品，即屬違法，一經定罪，最高可被判每件侵權物品罰款5萬元及監禁4年。海關呼籲，如有需要在業務過程中使用音樂視像紀錄，可向版權持有人查詢相關事宜；市民亦應尊重知識產權，切勿光顧侵權派對房間。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑侵權活動。

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