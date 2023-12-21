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涉反修例期間「呃OT」總督察擬不認罪明年7月審 (15:41)

56歲退休總督察涉於2019年，7度詐騙處理反修例運動的「踏浪者行動」之逾時工作津貼，因而被控以1項公職人員行為失當罪及7項代理人使用虛假文件欺騙主事人的交替控罪。案件今（21日）在沙田裁判法院再訊，被告擬不認罪受審，辯方將爭議案發時，警方容許高級警務人員在緊急情况下逾時工作，毋須事前請示上級，可以事後補交申請。案件押後至明年4月12日進行審前覆核，7月23至26日進行4天審訊。

被告葉春榮（56歲）另申請更改保釋條件，撤銷不准離港的條件，以到內地處理單位的裝修事項。署理主任裁判官陳慧敏批准，但要求被告另外交出20萬元人事擔保，確保他會繼續到庭應訊，最終由被告妻子交出20萬人事擔保金，總保釋金增至40萬元。

辯方透露擬否認所有控罪，將不會爭議被告曾申請逾時工作津貼，亦不爭議錄影會面內容，但主張當時因應示威有特別的逾時工作安排，容許高級警務人員在緊急情况下，毋須事前申請逾時工作，可以事後補交，辯方亦將會舉證案發時沙田警區有事故，令被告需時即時返回警署或逾時工作。

公職人員行為失當罪指控被告於2019年8月7日至23日，身為香港警務處人員，在執行公職期間或在與公職有關的情況下，故意行為失當，即他促使向警務處提交虛假申請，稱他合乎資格申領因參與「踏浪者」行動有關工作的逾時工作及/或紀律部隊逾時工作津貼而向警務處提交上述的虛假申請以作處理及批核；另7項交替控罪則是代理人使用虛假文件欺騙其主事人罪。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 反修例

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