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涉太子站內非法禁錮　辯方結案指女被告只想勸阻 (14:20)

2019年8．31港鐵太子站衝突期間，月台上有一名休班男警用手機錄影示威者，被群眾逼令刪除影片。事後兩名男女否認同一項非法禁錮罪，今日（21日）於九龍城裁判法院續審。辯方結案陳辭時指，冀法庭考慮兩被告雖然在場，但沒有意圖參與禁錮事主的事件，尤其是女被告只想勸阻事主與黑衣人的紛爭，換來被起訴的結果，形容情況「好似殃及池魚」。裁判官將案件押後至明年1月30日裁決，期間兩人續准保釋。

兩名被告分別為會計師屈君鵬（26歲）及女學生梁靜雯（22歲），二人被指於2019年8月31日，在港鐵太子站月台上與其他人非法禁錮休班男警張展宏。

控方沒有陳辭。辯方陳辭指，爭議現場片段拍攝到一名戴面巾的男子並非屈本人。即使法庭裁定該名疑犯是屈，片段顯示屈只出現15秒便離開，而且屈只拉扯事主一下。辯方認為，若屈有意藉禁錮令事主刪除影片，他應該一直拉扯事主直至他刪除影片為止，但屈的動作短暫，反映背後可能有其他目的，故法庭不應以此作出唯一合理推論是屈有意圖禁錮事主。

辯方又指片段顯示梁與事主相隔一道欄杆，梁的位置脗合她自辯時說法，即她下車後打算沿扶手梯離開月台時，發現事主遭群眾包圍。辯方又指，梁牽涉其中是「不智、不幸，情況好似殃及池魚」，雖然事後孔明會覺得閒事莫理，但考慮梁的背景是一名大專護理系學生、過去熱心公益等，可推論她為人熱情。加上梁也說自己只想「勸交」，辯方冀法庭接納梁的說法可能為真。

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