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海關偵破加拿大運港輪胎藏大麻花 市值5200萬 3男被捕 (13:16)

海關截查一個由加拿大海運抵港載有輪胎的貨櫃，在輪胎內發現藏有228公斤大麻花，市值約5200萬元，拘捕兩名司機及一名物流公司負責人。海關在監控行動中發現，收貨人多次延遲收貨及不斷更改儲存地點，疑藉此拖延直至尋獲本地買家才散貨，減低風險。

海關港口及海域科透過風險評估及資料分析，鎖定一個來自加拿大的20呎海運貨櫃，貨櫃報稱載有汽車輪胎，根據資料顯示寄貨公司過往並無海運紀錄，而收貨為本地一公司，但地址與商業登記資料不符，於是扣留該貨櫃檢查。

關員上月21日在青衣海關驗貨場開櫃檢查，發現內裡有8板貨物共96個輪胎，利用X光遂個輪胎檢查，發現部分有可疑影像，懷疑內藏可疑物品，拆開包裝後，在輪胎中空位置發現多包可疑草本植物，隨即進行毒品快速測試，結果顯示對大麻呈陽性反應；關員最終在73個輪胎檢獲共228公斤大麻花，市值約5200萬元。

海關港口及海域科督察楊文傑指，不法分子將大麻花收藏輪胎內，混入正常輪胎當中作掩飾，企圖逃避海關檢查並增加關員檢驗難度。

海關毒品調查科高級調查主任楊偉漢稱，接手調查後隨即進行監控遞送行動，當日拘捕一名司機及一名物流公司負責人；至本月16日，一名男子準備到貨倉收貨時，被埋伏關員拘捕。被捕3男分別是65歲報稱司機、58歲報稱公司負責人及47歲報稱司機，各人暫准保釋候查。

海關稱，在監控過程中發現收貨人多次以不同理由藉口延遲收貨，又不斷更改儲存地點，或是採取時間消耗策略，長時間閒置貨物，直至尋獲本地買家才散貨，藉此減低風險。

相關字詞﹕海關 大麻花

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