私隱署調查發現廣華醫院等4機構　分別涉不當保留及使用僱員個人資料 (14:15)

其中醫管局的個案涉及廣華醫院，私隱專員鍾麗玲稱，有廣華員工投訴，指曾先後兩次私下以即時通訊軟件直接向部門經理告病假，訊息中有提及其病况，其後直屬上司將兩則訊息，轉發至一個有47名員工的通訊群組。鍾麗玲認為，向員工通訊群組成員原整披露投訴人的病况，超出原本資料使用目的所需，亦未取得投訴人的訂明同意，裁定醫管局明顯違反保障資料原則。

私隱專員已向醫管局發出執行通知，指示其制訂政策，要求督導人員處理下屬病假申請時，需按「有需要知道」的原則披露個人資料，以及加強培訓，提升員工對保障個人資料的意識，並實施有效的恆常監察。

涉及Christian Louboutin Asia Limited的個案，公署指該公司一名前員工曾親身向上司遞交一張醫療證明書，亦透過即時通訊軟件提供一張醫生證明書，其上司將醫療證明書拍攝並發送到一個約有14名員工的即時通訊工作群組，又將醫生證明書轉發至另一個約有10人的即時通訊工作群組。私隱專員裁定該公司違反保障資料原則有關個人資料使用的規定，已發出執行通知，指示該公司糾正違反事項。

至於星娛樂（環宇）有限公司的個案則涉及一名前會計員工，公署指，一間星娛樂的關連公司於銀行開立帳戶時，星娛樂在投訴人知情下登記投訴人為企業網上銀行使用者之一，惟投訴人離職後仍收到銀行就相關帳戶向他發出短訊提示。投訴人曾多次要求星娛樂停止使用其個人資料，但未獲跟進，私隱專員裁定星娛樂違反保障資料原則，已發出執行通知，指示星娛樂跟進有否其他會計員離職後未有更新相關企業網上銀行使用者情况等。

就雁月中醫綜合中心的調查，顯示雁月於投訴人在職時，根據投訴人指示更新其住址紀錄，惟投訴人離職後一直無收到報稅表，其後發現報稅表填寫其舊地址，副本亦被寄至舊地址。公署調查發現，該報稅表由一間秘書公司代填，雁月在提供報稅用檔案給秘書公司時，沒發現該檔案中所載的是投訴人舊住址。私隱專員認為，雁月在處理稅務及向投訴人提供有關稅務文件副本時，均沒採取所有切實可行步驟，以確保所使用的投訴人住址準確，裁定其違反保障資料原則，亦令報稅表中的個人資料有機會落入不明人士手中，資料有被外洩風險。