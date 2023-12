鄒幸彤今早出庭時精神不俗,多次向旁聽親友揮手微笑。國安法指定法官陳慶偉早前根據《刑事訴訟程序條例》第9P條,下令解除傳媒報道保釋聆訊的限制。

代表鄒幸彤的大律師張耀良和律政司高級助理刑事檢控專員蕭啟業均作陳辭,陳官多次表示截至此時,各方陳辭均可由傳媒報道(up to this juncture, everything we said can be published)。

庭上透露,支聯會案或於2024年2月15日作案件管理聆訊,另於2024年下半年開審。鄒幸彤有意傳召中國憲法專家為辯方證人,講解中國憲法和法律制度。