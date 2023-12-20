海關打擊冒牌美容瘦身儀器　拘5女涉4美容院 (20:14)

海關早前接獲舉報，有美容院懷疑利用冒牌儀器提供療程，經過調查及在商標持有人協助下，海關今日突擊搜查4間位於石門、旺角、荔枝角及荃灣的美容院，檢獲6部美容儀器，估計市值36萬元。海關拘捕5名女子，年齡介乎32至49歲，包括一名店主及4名美容師，她們涉嫌違反商品説明條例。由於案件仍在調查中，海關不排除更多人被捕。

海關版權及商標一般調查組高級督察吳家俊表示，涉案美容院主要利用社交平台宣傳，個別美容院只透露所在區域，當客人提交訂金後才會透露確實地址，可謂相當警覺。今次儀器涉及兩款商標，冒牌儀器不論外觀、價錢、功能上都與正牌有分別，例如商標顔色深淺、扶手角度都有不同；根據商標持有人初步估計，冒牌儀器的輸出功能遠低於正貨，美容效果存疑。海關提醒，今次儀器涉及以射頻或超聲波直達皮膚深層的功效，若使用冒牌貨或使用不當，可能出現紅腫或灼傷，弄巧反拙。

吳家俊又指，正牌儀器每部售60萬至100萬元不等，冒牌貨只要10分之一，每部約售約6萬元。至於使用正牌儀器的美容院每次療程收取約1000元至3萬元，冒牌美容儀店舖每次療程收取500元至1萬元，相差約3分之一。海關重申管有冒牌物品作商業用途屬違法，市民亦要小心慎選美容院，可到美容儀器官網瀏覽使用正牌美容儀的店舖清單。