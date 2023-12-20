【圖輯】「烏蠅頭」火車重投服務  灣仔「海濱站」料成打卡熱點 (20:18)

港鐵與發展局合作，把列車車廂翻新，而灣仔海濱亦建造「海濱站」迎接列車駛至。市民可經新設的樓梯或階梯式設計的「月台」進入車廂，主題區展示區亦設置站牌、觀景台、圓形多用途廣場、人造草地、遮陽設施和夜光步道，為市民提供一個富特色的公共休憩空間。

「烏蠅頭」同港人一同經歷社會變遷。第一代電氣化火車（俗稱「黄頭」） 於1982年5月6日投入服務，其後於1996年至1999年，九鐵為大部份「黄頭」列車進行中期翻新工程，將列車更改為較客量更高的中期翻新列車，變成「烏蠅頭」，以服務乘客。第一列翻新後的「烏蠅頭」列車於1997年2月投入服務，並於2022年5月6日退役。

為慶祝聖誕節及「烏蠅頭」重新投入服務，灣仔海濱主題區的聖誕佈置會以中央車站為主題，車站上有一棵13米高的聖誕樹，配合自助轉動的齒輪及閃耀的燈光效果，打造華麗的車站。

「海濱站」位於灣仔北沿鴻興道至鴻興道天橋對開的「水上運動及康樂主題區」，市民可以由灣仔會展站A2出口步行約5分鐘抵達；或由灣仔渡輪碼頭步行約5分鐘；而由銅鑼灣港鐵站C出口步程就大概要9分鐘。車廂開放時間是上午10時至晚上10時，戶外的「海濱站」是24小時開放空間。

至於聖誕佈置開放日期為12月21日至明年1月初，亮燈時間由下午5 時至晚上11時 (12月22日至2024年1月1日將延長至翌日凌晨1時）