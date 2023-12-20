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8.31太子站內涉禁錮休班警案續審　女被告辯稱想安撫對方才介入 (16:49)

2019年8．31港鐵太子站衝突其間，月台上有一名休班男警用手機錄影示威者，被群眾圍堵及逼令刪除影片。事後兩名男女被控非法禁錮罪，案件今日（20日）於九龍城裁判法院續審。裁判官裁定兩人面對的罪名有表證成立，女被告選擇自辯，指當時她見事主被人包圍時神情驚慌，想安撫對方才介入事件。案件押後至明日結案陳辭。

兩名被告分別為會計師屈君鵬（26歲）及女學生梁靜雯（22歲）。警員黃天龍供稱，當晚在場群眾見警方後逃走，其中屈戴上迷彩面巾，黃與同僚合力將他制服在地。辯方指出，屈被制服時被多名警員用警棍毆至不省人事。黃稱自己沒有留意同僚的行動，但觀看現場片段後，黃同意他與另外3名警員曾用棍打事主共10下，但堅稱他判斷屈沒有失去知覺。

屈選擇不自辯。梁供稱，她現為明愛專上學院護理系學生。當晚她在太子站月台往調景嶺方向，發現事主張展宏被蒙面人要求刪除影片。梁見事主神情驚慌，出於想安撫對方，才向事主說「唔好驚，影相唔緊要」，又伸出右手擋在事主身前，嘗試阻擋事主與蒙面人打架。

辯方播放現場片段顯示梁用手搭向事主，梁解釋她在推撞間失平衡，為防跌倒才捉緊最接近的物品，故出現了用手搭向事主的情節。不久她便離開，沒再介入事件。控方質疑，梁一邊廂指自己是多管閒事，想幫事主脫身，另一邊廂卻捨棄事主並先行離開，自相矛盾。梁解釋當時見雙方開始有肢體衝突，她為了自保才選擇離開。

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