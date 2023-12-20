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港口發展綱領出爐　研增加稅務寬減並加速推綠色航運 (17:21)

運輸及物流局公布《海運及港口發展策略行動綱領》，提出4大方向共32項行動措施，包括加速推進綠色航運、研究增加重點海運商業領域的稅務寬減等。運輸及物流局長林世雄說，不會預計各項措施的成效，亦不會估計可將港口吞吐量提升多少，稱目前要鞏固香港優勢、固本培元，又形容綱領有如「體檢」，若見到不足要盡力去做好，目標是提升香港港口的競爭力。

行動綱領提出4大方向，包括要增加港口競爭力，措施包括打造香港成為綠色智慧港口、研究為船隻提供高品質綠色燃料加注的可行性，並會於明年啟動檢討遠洋船及內河船的港口設施費用，亦會加強與粵西地區的物流聯繫。方向二涉發展高增值海運服務，措施包括研究增加重點海運商業領域，如大宗商品貿易的稅務寬減，亦會簡化船泊註冊流程、推動海事仲裁服務。

方向三為加強宣傳及人才培訓，包括在2024年內與香港船東會合辦大灣區國際航運論壇，並與更多國際海運組織加深合作；又會加強與大灣區海事學術機構交流，建立海運人才聯合培育機制平台，並鼓勵本地學術機構納入最新海事發展科目。方向四則涉及強化海運港口局的政策研究及宣傳功能。

綱領提到，本港土地供應不足、距離貨源較遠、營運成本高昂、海運人才少等是缺點，而區內港口競爭激烈，本港海運受外圍經濟環境影響等均是威脅，不過香港作為國內唯一自由港，有效率快、簡單稅制等優勢，亦面對不同機遇。

林世雄說，至今年10月，本港港口吞吐量較去年下跌約13%至14%，2022年為全球第9大港口，認為有需要增強競爭力，同時要在高端海運服務業繼續努力，希望可做到些成績。被問到會否為各項設施設定KPI，林世雄稱，綱領中每個措施有標註時間，又說當局會持續檢視有關策略的推行進度以及成效。

相關字詞﹕編輯推介 林世雄 海運

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