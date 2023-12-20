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蔡天鳳碎屍案｜鄺氏三父子被加控阻止合法埋葬屍體罪　明年一月作交付高院審訊程序 (16:36)

28歲模特兒、譚仔創辦人媳婦蔡天鳳被殺案，其前夫、前家翁和前大伯被控謀殺，前家姑被控妨礙司法公正，另兩人涉嫌協助鄺港智潛逃，6人今日（20日）於九龍城裁判法院再提堂。控方申請加控鄺氏三父子同一項阻止合法埋葬屍體罪，以及3人的案件將交付至高院審理，裁判官將該案押後至明年1月29日在東區裁判法院進行交付程序。前家姑的案件則押後至明年1月31日，以待控方準備轉介上區院審理的文件。4人須還押候訊，涉協助潛逃的兩名被告獲續保釋至明年2月29日再訊。

死者前大伯鄺港傑（31歲，司機）、前家翁鄺球（65歲，退休人士）、前夫鄺港智（28歲，無業）原被控一項謀殺罪，3人被加控於2023年2月21日至同月23日間，在大埔汀角路龍尾村某村屋，阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。前家姑李瑞香（63歲，退休人士）被控一項妨礙司法公正罪。另外，林舜（41歲，租賃遊艇公司職員），以及鄺港智女友人潘巧賢（29歲，無業），涉嫌協助鄺港智潛逃，各被控一項意圖妨礙拘捕或檢控罪犯而協助罪犯。

控方今日表示，就謀殺案及妨礙司法公正案已索取法律意見，前者將交付至高院審理，後者將轉介區院處理，並申請加控鄺氏三父子同一項阻止合法埋葬屍體罪。李瑞香由代表律師提出保釋申請，在控方陳辭反對李保釋期間，鄺港智突然在犯人欄內插嘴，律師席上傳來擲筆聲，及後辯方表示就鄺港智「行為失禮道歉」。最終裁判官拒絕李的保釋申請。

至於林舜與潘巧賢的案件，控方指需時繼續索取法律意見，裁判官應控方要求押後案件及准兩人續保釋候訊。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 蔡天鳳 鄺港智

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