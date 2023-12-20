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時任女警長偷書券及USB罪成不服上訴　稱裁判官無考慮被告自辯屬不公 (14:14)

時任女警長涉4年前於少年警訊會所內偷去兩支記憶棒及28張書券，裁定3項盜竊罪成，判囚8個月。她不服定罪和判刑上訴，高院今（20日）開庭審理。上訴方表示，被告自辯稱擔心小朋友搶書券，會發生不愉快事件，所以自行保管書券，原審裁判官沒有考慮自辯解釋，對被告不公。法官押後3個月內頒下判決，其間被告續准保釋。

被告陳惠嫻（47歲）曾任大埔區少年警訊聯絡主任，現停薪留職。被告早前自辯稱，當時在少年警訊的聖誕聯歡會幫忙，為免小朋友搶禮物，她從同僚的辦公桌抽屜取走書券和記憶棒。庭上透露，涉案物品總值2400元，部分物品在被告家中搜出，有700元物品未尋回。

上訴方今表示，被告僅想幫助同僚派禮物，原審裁判官陳炳宙沒有考慮被告辯解的可能性，審視被告沒有不誠實意圖，導致定罪不穩。此外，原審裁判官曾將被告擅自拉開同僚的抽屜，類比為現任警務處長蕭澤頤，不會告訴前處長鄧炳強不得進入其房間。上訴方投訴此比喻「非常不切合」，指本案發生在少年警訊的閱讀室，和警隊高層擁有專用房間的情况不盡相同。

刑期方面，上訴方指原審裁判官應該以700元物品為量刑基礎，下調量刑起點；被告失去逾5萬元月薪和退休長俸已是懲罰，原審判刑過重。暫委法官郭啟安質疑，被告案發時擔任警長，知法犯法相當嚴重，判刑須具警惕和阻嚇作用。

律政司一方反駁指，原審裁判官以兩任警務處長為類比，只是「講大咗少少」，閉路電視拍到被告取走物品，原審定罪仍然穩妥。律政司又指，被告身為警員，「在警方會所、警方活動中犯罪」，反映控罪嚴重。

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