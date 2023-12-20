機場客運量回復疫前八成　機管局料最快明年底完全恢復 (11:46)

機管局預測聖誕新年長假期的客運量將創疫情後新高，將每日平均處理約15萬人次旅客，單日客運量有機會超過16萬人次；航班升降量每日平均處理過千航班，包括約760班客機。

客運航班最頻繁的首三個航點為台北、上海及曼谷。台北每日平均航班數量達70班機，即每小時可多於一班機。

至於何時能恢復疫情前水平，姚兆聰估計最後20%需要較長時間，強調「非香港獨有問題」，視乎環球經濟，最快有望明年年底完全恢復。

他續指，航空公司運力增加，取決於飛機、機師、空中服務員的數目，目前正在穩步增長，「我哋係樂觀嘅。」

為應付持續上升的航空交通量，T1中場客運廊已於今年10月重開，41部安全系數高的無人駕駛拖車應用亦擴展至T1中場客運廊，其中37部負責運送離港行李及到港大型行李，只需17分鐘便可將行李運送至停機坪，可節省約120名司機，有助增加效率及舒緩人手不足。

另外，T1中場客運廊至一號客運大樓亦設有全程2公里的高速行李輸送帶，當中的「獨立托盤輸送系統」，系統速度最高可達每秒7米，運送全程只需約10分鐘，較一般行李運送快約6倍。