明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

機場客運量回復疫前八成　機管局料最快明年底完全恢復 (11:46)

聖誕新年假期將至，不少市民都會選擇外遊度假。機場管理局今（20日）公布香港國際機場最新航空交通量預測。運行執行總監姚兆聰表示，最新航班量已回復至疫情前八成水平，平均每天處理逾960班航班；至於最後兩成，則視乎環球經濟，或需要更多時間，最快明年年底可完全恢復。

機管局預測聖誕新年長假期的客運量將創疫情後新高，將每日平均處理約15萬人次旅客，單日客運量有機會超過16萬人次；航班升降量每日平均處理過千航班，包括約760班客機。

客運航班最頻繁的首三個航點為台北、上海及曼谷。台北每日平均航班數量達70班機，即每小時可多於一班機。

至於何時能恢復疫情前水平，姚兆聰估計最後20%需要較長時間，強調「非香港獨有問題」，視乎環球經濟，最快有望明年年底完全恢復。

他續指，航空公司運力增加，取決於飛機、機師、空中服務員的數目，目前正在穩步增長，「我哋係樂觀嘅。」

為應付持續上升的航空交通量，T1中場客運廊已於今年10月重開，41部安全系數高的無人駕駛拖車應用亦擴展至T1中場客運廊，其中37部負責運送離港行李及到港大型行李，只需17分鐘便可將行李運送至停機坪，可節省約120名司機，有助增加效率及舒緩人手不足。

另外，T1中場客運廊至一號客運大樓亦設有全程2公里的高速行李輸送帶，當中的「獨立托盤輸送系統」，系統速度最高可達每秒7米，運送全程只需約10分鐘，較一般行李運送快約6倍。

相關字詞﹕編輯推介 客運量 機管局

上 / 下一篇新聞