元朗謀殺案　男子與兩女爭執遭利器插胸不治　警拘兩女 (12:21)

警員到場圍封涉事的士調查，的士車廂及地面留下大灘血迹，車內遺有一條鎖匙。案件改列作謀殺案，交由元朗警區重案組接手調查，其後在天水圍區拘捕兩名分別36歲及37歲女子，分別涉嫌謀殺及協助罪犯。

重案組探員與鑑證科人員今早仍在的士站調查，套取指模蒐證，另發現一輛涉案客貨車停泊在現場附近。接載涉案兩女子逃走姓謝的士司機，亦在場協助調查。謝表示，當時接載兩女子到天晴邨，事後得知兩人懷疑是兇手，遂駕車返會現場協助調查。

據了解，涉案兩名女子先登上的士，姓莫男事主其後抵達上車，3人同坐在後座，莫與其中一女子因感情問題起爭執，其間莫突然說：「一刀，兩刀，三刀」，兩女子立即落車，轉乘另一輛的士逃去。的士司機發現莫受傷無反應，於是報警。莫左右胸口各有2吋長刀傷，送院後不治。