元朗謀殺案　男子與兩女爭執遭利器插胸不治　警拘兩女 (12:21)

【12:21更新】今日（20日）凌晨4時許，一名48歲姓莫男子與兩名女子在元朗媽廟路水邊圍邨對開的士站登上一輛的士，其間與一女子懷疑因感情問題爭吵，3人在後座發生激烈爭執，糾纏間男子被人持利器插傷，倒臥車廂內，兩女事後跳車，登上另一的士逃離現場，涉事的士司機見狀報警，救護員到場發現事主胸部受重傷，昏迷不醒，隨即將他送往博愛醫院，惜搶救後不治。
警員到場圍封涉事的士調查，的士車廂及地面留下大灘血迹，車內遺有一條鎖匙。案件改列作謀殺案，交由元朗警區重案組接手調查，其後在天水圍區拘捕兩名分別36歲及37歲女子，分別涉嫌謀殺及協助罪犯。
重案組探員與鑑證科人員今早仍在的士站調查，套取指模蒐證，另發現一輛涉案客貨車停泊在現場附近。接載涉案兩女子逃走姓謝的士司機，亦在場協助調查。謝表示，當時接載兩女子到天晴邨，事後得知兩人懷疑是兇手，遂駕車返會現場協助調查。
據了解，涉案兩名女子先登上的士，姓莫男事主其後抵達上車，3人同坐在後座，莫與其中一女子因感情問題起爭執，其間莫突然說：「一刀，兩刀，三刀」，兩女子立即落車，轉乘另一輛的士逃去。的士司機發現莫受傷無反應，於是報警。莫左右胸口各有2吋長刀傷，送院後不治。
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