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新資本投資者入境計劃可投資非住宅房地產　3000萬門檻十分一需投資創科 (18:51)

政府今公布新「資本投資者入境計劃」細節，新計劃下獲許投資資產分三個類別，分別是股票、債券、存款證及後償債項等金融資產；非住宅房地產，申請人需於以上兩個類別投資最少2700萬港元。第三個類別是「資本投資者入境計劃投資組合」，申請人需投資300萬港元到投資組合，投資組合將會成立並由香港投資管理有限公司管理，向與本港有關連的相關公司或項目作出投資，目的是支持創科及其他重點行業發展。目標於明年中推出及接受申請。

新計劃下的合資格人士包括，18歲以上外國國民、中國藉已取得外國永久性居民、澳門居民及台灣華藉居民。申請人需於提出申請前兩年內，絕對實益擁有不少於3000萬港元淨資產，並且沒有不良記錄及符合一般入境及保安規定。申請人可攜受養人來港，包括配偶、18歲以下未婚的受養子女。

獲准入境、逗留及延長逗留期限方面，申請人得到原則性批准後，可以訪客身分在港逗留不多於180天，以作投資，正式批准後可逗留2年，期滿後可申請延長逗留期限3年，若3年延長逗留期限屆滿，可再申請延長逗留3年。申請人及其受養人若連續居港不少7年，可申請成為香港永久性居民。另外，《施政報告》提出的「先免後徵」安排亦適用於獲批申請人。

財經務及事庫務局長許正宇表示，計劃目前不設硬指標，指以往計劃平均每年有4000人申請，若以今次計劃的要求3000萬元作計算，能為本港帶來1200億元的新資金。許說，本港一直吸引世界各地的人來港發展，去年15萬名超高資產淨值人士在亞洲，香港佔1.5萬人，是全球城市排名第一。

被問及與澳洲及新加坡類似的計劃有何吸引之處，許正宇稱本港的計劃門檻相比類似經濟體有競爭力、產品選擇豐富、如申請人成功取得永久居留權，出行亦較便利，強調本港作為一個生活的地方「有好多優勢係其他地方畀唔到。」投資推廣署長劉凱旋亦指，有很多業界反映客戶對計劃感興趣，認為本港有穩定稅制及環境、多款投資種類產品及資金自由流動等，是落地生根選擇之一。

相關字詞﹕編輯推介 資本投資者入境計劃 許正宇

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