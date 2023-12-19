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《願榮光》禁制令被拒　律政司上訴稱加強預防功能　官關注是否意味國安法不完善 (14:46)

高院今年7月拒批反修例歌曲《願榮光歸香港》禁制令，律政司不服上訴，今（19日）於上訴庭審理。律政司一方表示，現今社會不止暴力能推翻政權，散播謠言同樣有效煽動情緒，不少人將《榮光》誤認為香港「國歌」，情况有損法治。法官一度關注，律政司尋求以禁制令，加強《港區國安法》的預防功能，是否意味國安法不夠完善（inadequate），律政司一方否認。

代表律政司長的資深大律師余若海首先陳辭指，司法機關應當切實執行國安法，有效防範、制止和懲治危害國安行為；原訟庭法官已接納禁制令擬涵蓋的4類行為，例如具煽動性意圖下傳播《榮光》屬危害國安行為，上訴庭應頒下臨時禁制令。余表示，現時不少人誤指《榮光》是香港「國歌」，已違反《國歌條例》和屬危害國安，卻可以逍遙法外；市民每天見到犯法者不受法律制裁，將有損本港法治。

余若海又指，現今社會不止暴力和武器能推翻政權，散播謠言和假消息同樣有效，正如《榮光》創作者曾化名接受訪問，形容音樂是反修例運動的「武器」。余讀出國安處警員黃靜嫻的誓章，指警方判斷《榮光》在網上傳播帶來風險，會歌頌和「浪漫化」示威者。警方另在網上調查，發現《榮光》被誤認為「國歌」多達887次。

首席法官潘兆初關注，包括國安法在內的刑事法律著重懲罰功能，民事禁制令則為預防性質，兩者可以獨立運作；現時律政司尋求以禁制令，加強國安法的預防作用，是否意味國安法不夠完善。余若海否認說法，稱國安法制定的時候，已預料與本港法律並行（work in tandem），禁制令亦是常見的法律工具。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 律政司 反修例

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