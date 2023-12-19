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兩人涉8.31太子站內非法禁錮　休班警供稱當晚遭圍堵被逼刪除錄影片段 (14:21)

2019年8．31港鐵太子站一帶衝突多人被捕，逾3年半後警方落案起訴14男2女，指控他們當日於月台及附近非法囚禁他人、襲警及阻差辦公。其中兩人否認非法禁錮罪，今日（19日）於九龍城裁判法院受審。事主供稱當晚他想錄影黑衣人在太子站內情况，被群眾發現後遭圍堵，他被逼刪除影片及讓對方檢查手機後才得以脫身。

兩名被告為會計師屈君鵬（26歲）及女學生梁靜雯（22歲）。事主張展宏表示，2019年8月31日晚上10時許，他在太子站往調景嶺方向月台上等待列車，其間他看見許多蒙面黑衣人衝落月台，部分手持行山杖。

張用手機錄影黑衣人活動，一名健碩、戴防毒面具的男子上前，斥罵張「你影乜X嘢。」張見狀便收起手機，惟對方一出聲，「成班人湧埋嚟，好有組織性」。張欲離開月台，但被群眾圍堵及逼回月台。

其間一名白衫年輕女子捉緊張的手臂及喝令他不准走，另有一名中年女子走到張身旁，低聲地說「要有良知，拎手機出嚟」。張形容當時受二人軟硬兼施，身後有人打他後頸，該健碩男子也想出手，但張大叫後對方停止。張沒有辦法下，被逼刪除影片及交出手機供人檢查，其後他被放行，逐離開地鐵站，改乘小巴回家。

張下午接受辯方盤問時表示，案發時他為休班警員。辯方質疑張的兩份供辭內容有出入，即首份供辭指當時暴徒來勢洶洶，有人想用行山杖打他、有人箍他頸等。張有感自己當時休班，身上無裝備，無可奈何下先交出手機；第二份供辭才如庭上所說，交代了白衣女子等人的具體行為。張解釋事後慢慢回憶起事件，並指覺得中年女行為很虛偽，白衣女則充當帶領群眾的角色。辯方不爭議白衣女是案中女被告。

 

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