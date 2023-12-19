張健華向康橋之家母公司索償案　官拒索取文件申請　稱要求「實在過早」 (13:52)

原告人為張健華，3名被告為智友集團有限公司董事李永耀、周可仁、楊尚文。李在沒有律師代表下應訊，周、楊缺席聆訊，李稱獲他們授權代表出席，聆案官梁文亮拒絕，指會視兩人為缺席。

張健華入稟指稱，周可仁2017年秘密購入股份後任命李永耀為董事，周成為董事後沒提供會議紀錄、核數報告等文件。張其後申請要求向周索取股權文件等，但因張列出文件空泛，他被下令修改傳票。

傳票經修訂後，聆案官今引述高院規則，指周可仁的抗辯書沒提及張健華所需的文件，而且目前尚未到文件披露的階段，又問張是否已披露文件，張表示否認。聆案官續問張「你點知人哋無披露文件？」，質疑張為何急需對方給予文件。張回應指，需要先釐清周是否股東。惟聆案官認為其要求過早，最終駁回申請。

散庭前，李永耀稱是次聆訊令他浪費時間，提出申請訟費，聆案官指李沒申請不出席聆訊，故不批訟費申請。張健華另需要就上次聆訊向有份出席的李永耀、周可仁支付訟費。