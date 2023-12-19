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黎智英案｜串謀煽動刊物罪逾時檢控法律爭議　押後至周五裁決 (13:43)

壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》 3間相關公司，被控串謀勾結外國勢力案，今（19日）在西九龍法院（暫代高院）續審。辯方爭議控方加控「串謀發布煽動刊物罪」時已超出半年檢控時限，力陳時限是為保障基本人權及確保當局及時制止煽動刊物散布。控方則指被告在案發其間發布逾160則煽動帖文，串謀協議直至帖文被撤回，而只要控方向法庭表示有意起訴某人已屬開始控告，沒有超出時限。法官將在本周五就法律爭議裁決，控方將不會作開案陳辭。

辯方資深大律師彭耀鴻續陳辭指，早於1938年未有人權法等保障時，煽動條例已設有保障人權的機制，即半年的檢控時限，法院須保障被告的權益，並引述英國案例指，檢控時限是「為了保障廣泛公眾利益」。辯方重申立法是確保一旦出現煽動刊物，當局須及時制止，並盡早讓公眾知道哪些煽動文字不得發布，控方不能「靜觀其變」，等候時機檢控。代表3間《蘋果日報》公司的大律師王國豪採納黎一方的陳辭。

控方副刑事檢控專員周天行指，串謀罪是持續的犯罪行為，被告由2019年4月1日至2021年6月24日《蘋果日報》結束營運當天的案發其間持續發布至少160則煽動帖文，公眾可公開瀏覽，並非僅僅在首天發布一則帖文，故6個月的檢控期限應由6月24日起計算。周亦指，帖文性質相似、互相關聯，可被視為「共同犯罪活動」（criminal enterprise）。

對於辯方說檢控是由黎智英被帶上法庭聽取控罪開始計算，周反駁說法「不切實際」（impracticable），忽略了被告逃走或未能聯繫上的情況。周認為應以控方向法庭呈交檢控文件起計，即2021年12月13日。據昨日庭上陳辭，控方12月14日就檢控事宜知會辯方。法官李運騰回應辯方陳辭時亦提到，本案的情況並非被告被帶上庭後才獲得檢控資料。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 黎智英 蘋果日報 港區國安法

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