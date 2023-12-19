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區議員監察制度列每周辦公40小時　身兼校長議員：做好時間編配可兼兩職 (12:43)

民政及青年事務局昨日公布《區議員履職監察制度指引》（下稱《指引》），具體列明區議員的工作要求，包括區議會會議出席率不低於80%等。身兼新界校長會主席的候任北區委任區議員朱偉林認為，《指引》整體要求合理，只要做好時間編配，可同時兼顧學校和區議員的工作。

朱偉林今（19日）在港台《千禧年代》稱，自己本身也在校長會或地區組織擔任角色，平日都是一周7天工作，不擔心無法履行每周辦公時間不少於40小時的要求，關鍵是如何分配學校和議員辦事處的工作時間，又指辦事處亦有職員協助幫忙處理社區事務，為有需要市民作轉介和給予支援等。

被問到擔任區議員會否影響做校長的工作，朱回應指，現時做校長不只是「匿埋」在學校工作，亦會在社區、校長會及與教育相關團隊擔任不同崗位，其實都是與社區工作相關，而部分會議亦會在學校課堂時間進行。至於《指引》要求區議員必須參與每周一次的「會見市民計劃」，朱偉林表示，初步安排於周六、日進行，以方便市民平日周一至五上班。區議員辦事處方面，他傾向在學校附近設辦事處，正初步與其他候任區議員商討會否聯合營運。

本身屬觀塘區議會主席的柯創盛亦出席同一節目，他同樣表示《指引》要求合理，「學校有校規，公司有不同的守則」，議員作為公職人員，面向公眾的同時亦要對自己問責。他指過往對區議員沒有明確的指引，而今次設立守則有助區議員更能符合公眾期望。

對於《指引》每年須向區議會主席提交工作報告，柯創盛指，最重要是時間分配得宜，他指相關安排或對新任區議員是挑戰，但他自己已習慣每季、每年交報告向市民問責，現時只是系統化及規範化。

相關字詞﹕編輯推介 區議會 區議員履職監察機制

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