陳國基：候任區議員必須將國安放首位　否則發展經濟及改善民生淪為空談 (10:38)

署理特首陳國基今早（19日）出席行會前見傳媒表示，昨與民政及青年事務局長麥美娟為470名候任區議員主講地區治理培訓班，講解地區治理的理念及架構、區議會功能及定位，以及區議員責任等，形容候任區議員踴躍提問，陳說他於會上強調，候任區議員必須將國家安全放在首位，全面落實愛國者治港，強調沒有國家安全，發展經濟和改善民生只會淪為空談。陳說，有信心候任區議員上任後，能擔當好社會及政府之間的橋樑。
陳國基表示，18區民政專員將成為區議會主席，會陸續為當區候任區議員培訓、召開預備會議等，希望能讓候任區議員了解政府及市民對他們的期望。陳指，明年1月1日將會舉行區議員宣誓就任儀式，由麥美娟監誓。另外，明年一月首周，各區區議會將會舉行首次區議會會議，其後地區治理領導委員會亦會舉行會議，聽取18區區議會主席匯報區議會會議的結果。
被問到委任區議員日常職務較多，是否能夠完全遵從履職監察指引，陳國基說，2019年的區議會很多區議員沒有開會、於會議上粗言穢語及妨礙會議進行，導致區議會不能運作。陳指，昨有候任區議員會見傳媒時亦表示履職監察指引沒有帶來壓力，陳認為正常的區議員要多見市民及設立辦事處等，有信心對於絕大部分愛國愛港的候任區議員沒有壓力。