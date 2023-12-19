明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

陳國基：候任區議員必須將國安放首位　否則發展經濟及改善民生淪為空談 (10:38)

署理特首陳國基今早（19日）出席行會前見傳媒表示，昨與民政及青年事務局長麥美娟為470名候任區議員主講地區治理培訓班，講解地區治理的理念及架構、區議會功能及定位，以及區議員責任等，形容候任區議員踴躍提問，陳說他於會上強調，候任區議員必須將國家安全放在首位，全面落實愛國者治港，強調沒有國家安全，發展經濟和改善民生只會淪為空談。陳說，有信心候任區議員上任後，能擔當好社會及政府之間的橋樑。

陳國基表示，18區民政專員將成為區議會主席，會陸續為當區候任區議員培訓、召開預備會議等，希望能讓候任區議員了解政府及市民對他們的期望。陳指，明年1月1日將會舉行區議員宣誓就任儀式，由麥美娟監誓。另外，明年一月首周，各區區議會將會舉行首次區議會會議，其後地區治理領導委員會亦會舉行會議，聽取18區區議會主席匯報區議會會議的結果。

被問到委任區議員日常職務較多，是否能夠完全遵從履職監察指引，陳國基說，2019年的區議會很多區議員沒有開會、於會議上粗言穢語及妨礙會議進行，導致區議會不能運作。陳指，昨有候任區議員會見傳媒時亦表示履職監察指引沒有帶來壓力，陳認為正常的區議員要多見市民及設立辦事處等，有信心對於絕大部分愛國愛港的候任區議員沒有壓力。

相關字詞﹕編輯推介 陳國基 區議會選舉

上 / 下一篇新聞