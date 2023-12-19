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黎智英案開審｜英國會提緊急質詢 英官員指會繼續要求釋放黎智英 (00:25)

壹傳媒創辦人黎智英被控違反勾結外國勢力案昨日（18日）開審，英國下議院同日緊急質詢英國政府回應。英國外交、聯邦及發展事務國務大臣卓雅敏（Anne-Marie Trevelyan）表示，英國政府已盡力爭取領事探訪黎智英但不成功，並披露黎智英的英國護照今年較早前到期，英方今年初向黎發出新的護照。

卓雅敏在英國國會說，黎智英一案一直及繼續是工作議程優先工作，英國繼續要求港府釋放黎智英，並繼續與盟友繼續跟進。

多名英國國會議員詢問英國政府會否制裁香港涉事官員，卓雅敏回應說，繼續聆聽及國會意見，並考慮證據有否出現，但重申根據一貫政策，不評論將來的制裁行動。

特首李家超昨晚（18日）在北京述職後見記者，回應黎智英案。李指現在案件審訊中，政府不會作出評論。李指香港是一個法治社會，「我很有信心，法院會公平公正審理案件」，又指「任何人嘗試干擾法庭的公平公正審訊，是不可接受的，社會亦不會容許任何人因為政治理由向法院施壓，嘗試影響法院的公平審訊」。他又批評是有一些人，「特別是一些政客、外國的政府代表，嘗試施壓去影響法庭公平公正的審訊，這是違反法治精神」。他指這種做法，足以令人擔心其正在妨礙司法公正。他指政府會做一系列工作，確保法院在安全、有序的環境下，不受干擾地審訊案件。

 

 

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