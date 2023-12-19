疑投訴嘈音及吸煙遭食客「爆樽」 3旅客與食客俱傷同被捕 (00:11)

據悉，被捕新加坡遊客為一家三口，包括任職電腦技術人員的54歲父親、任職財務代理的52歲母親及17歲兒子。涉「爆樽」的被捕本地50歲姓劉男子，據悉任職地盤工人。

「抖音」流傳片段顯示，3名男女在吳松街將劉男制服在地，其間有人向圍觀者稱：「He tries to run away（他試圖逃走）。」劉男的妻子趕到現場，並說：「我老公畀人打呀」，及後再有3男子趕至，雙方發生拉扯及推撞，持盾牌警員接報到場後將眾人分開。

消息稱，上周日晚上10時許，一家三口在油麻地用膳，其間向侍應投訴鄰桌食客談話「太大聲」和吸煙，三人離場後於吳松街41號外等的士，劉男突然從後以玻璃樽襲擊父親後腦，隨後逃去。

據悉，一家三口隨後在北海街和吳松街交界截停劉男，將其推倒地上，劉男臉部和左膝受傷，三旅客亦身體多處受傷。4人送往廣華醫院治理，警方經調查後以「襲擊致身體致有實際傷害」罪名拘捕他們，案件由油尖警區刑事偵緝第八隊跟進。