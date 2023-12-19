李家超向習近平述職 匯報明年完成基本法23條立法 (00:05)

今次述職一改以往特首述職，由總理及主席分開接見的傳統。李家超會後表示，習主席和其他三位中央政治局常委今次一起會見他，「充分體現了中央政府對香港的高度重視，對香港同胞的深切關懷。」

李家超指，他向習近平匯報五個重點﹕

第一，李家超指過去一年香港經濟活動復常，社會大致穩定，立法會回復理性運作，第七屆區議會選舉圓滿成功，把「愛國者治港」原則落實到地區治理。

第二，李家超指回應習近平去年七月一日在港的重要講話，着力提高治理水平，重視團隊建設，「以結果為目標」、實踐「做實事、做成事」的施政理念。

第三，李家超指政府會發揮好香港「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，確保在「一國兩制」下香港的國際城市地位。

第四，李家超指政府會建立安全穩定的社會環境，並全力發展經濟、改善民生。

第五，李家超指政府會在明年內完成《基本法》第23條本地立法，落實特區政府應實踐的憲制責任，並使有關法律與《香港國安法》聯合起來，成為有效維護國家安全的法律系統。

官方新華社發稿，指國家主席習近平18日下午在中南海瀛台會見來京述職的李家超。習近平表示，李家超帶領特別行政區政府，敢於擔當、善作善成，堅定維護國家安全，重塑香港區議會制度，順利完成區議會換屆選舉，推動香港走出疫情、迎來整體性復蘇，保持香港的獨特地位和優勢，鞏固了由亂到治的大勢，促進香港邁向由治及興。習指中央對李家超行政長官和特別行政區政府的工作是充分肯定的。習又指，「一國兩制」的生命力和優越性必將不斷顯現，我們對香港的光明前景充滿信心