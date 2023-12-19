明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

李家超向習近平述職 匯報明年完成基本法23條立法 (00:05)

特首李家超在北京述職，在周一（18日）獲國家主席習近平及國務院總理李強一同接見。李家超會後見記者，指他向習近平主席匯報了香港在經濟、政治和社會的整體情況，匯報政府會在明年內完成《基本法》第23條立法，落實特區政府應實踐的憲制責任，並使有關法律與《港區國安法》聯合起來，成為維護國家安全的法律系統。李家超指，他感謝習近平認同他的施政方向。

今次述職一改以往特首述職，由總理及主席分開接見的傳統。李家超會後表示，習主席和其他三位中央政治局常委今次一起會見他，「充分體現了中央政府對香港的高度重視，對香港同胞的深切關懷。」

李家超指，他向習近平匯報五個重點﹕

第一，李家超指過去一年香港經濟活動復常，社會大致穩定，立法會回復理性運作，第七屆區議會選舉圓滿成功，把「愛國者治港」原則落實到地區治理。

第二，李家超指回應習近平去年七月一日在港的重要講話，着力提高治理水平，重視團隊建設，「以結果為目標」、實踐「做實事、做成事」的施政理念。

第三，李家超指政府會發揮好香港「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，確保在「一國兩制」下香港的國際城市地位。

第四，李家超指政府會建立安全穩定的社會環境，並全力發展經濟、改善民生。

第五，李家超指政府會在明年內完成《基本法》第23條本地立法，落實特區政府應實踐的憲制責任，並使有關法律與《香港國安法》聯合起來，成為有效維護國家安全的法律系統。

官方新華社發稿，指國家主席習近平18日下午在中南海瀛台會見來京述職的李家超。習近平表示，李家超帶領特別行政區政府，敢於擔當、善作善成，堅定維護國家安全，重塑香港區議會制度，順利完成區議會換屆選舉，推動香港走出疫情、迎來整體性復蘇，保持香港的獨特地位和優勢，鞏固了由亂到治的大勢，促進香港邁向由治及興。習指中央對李家超行政長官和特別行政區政府的工作是充分肯定的。習又指，「一國兩制」的生命力和優越性必將不斷顯現，我們對香港的光明前景充滿信心

上 / 下一篇新聞