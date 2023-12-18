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灣仔重建項目不接納增無障礙通道　發展商NＧＯ等提司法覆核 (18:31)

有財團向城規會申請重建灣仔一幢28層住宅大廈，今年9月獲城規會都會規劃小組「部分同意」重建方案。附近物業的發展商，日前聯同「黑暗中對話基金會」和現任灣仔區議會主席黃宏泰入稟高等法院，申請司法覆核以推翻城規會決定。入稟狀指，重建地段不適合殘疾人士出行，申請方建議增設無障礙通道，惟不獲城規會接納，質疑城規會沒有考慮公眾意見。

申請人為名義巧福發展有限公司、黑暗中對話（香港）基金會有限公司，以及現任灣仔區議會主席黃宏泰。答辯人為城規會；有利害關係者為堅雄有限公司、滿盈發展有限公司，以及仲堅有限公司。入稟狀指，3間有利害關係的公司去年11月提交重建方案，擬在灣仔秀華坊31至36號及聖佛蘭士街8至12號地段，重建樓高28層的住宅大廈，並設立24小時公眾通道和一部升降機，予行人從聖佛蘭士街地面前往大廈。

持有聖佛蘭士街和皇后大道東部分物業的名義巧福，向城規會表明反對重建方案，稱附近道路難以應付新增的人流和車流，引起安全疑慮。名義巧福提出替代方案，建議增設行人天橋和無障礙通道，予行人從皇后大道東前往完成重建的大廈。

黑暗中對話基金會亦反對重建方案，指聖佛蘭士街的道路較斜，不適合輪椅人士通過；即使在街道東邊增設升降機，輪椅人士亦「幾乎」無法出入。基金會主張，方案沒有確保殘疾人士使用設施，不符合聯合國《殘疾人權利公約》。

入稟狀指，城規會都會規劃小組今年9月開會稱「部分同意」方案，但方案未正式刊憲。申請方表示，城規會沒有考慮公眾的反對意見，亦沒有跡象表明，會議上曾考慮任何替代方案，質疑城規會決定越權。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 城規會

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