明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

運輸署：西隧今早10至11時錯用舊收費　4700架車次多扣錢　運輸署致歉要求承辧商調查 (18:06)

三隧分流分時段收費方案實施後首個工作日，西隧今早出現收錯費用情况。運輪署長李頌恩證實，今早10時02分至11時04分，因出現人手錯誤，承辦商錯誤使用舊「633」收費表收費，令4700架車次受影響；當發現問題後已立刻更正，已向其中3400個車主退款、並向其餘1300個車主發出更新繳費通知。李頌恩向受影響車主致歉，指已責成服務承辦商嚴肅調查事件並盡快提交報告。

李頌恩強調事件不涉及系統問題，稱易通行系統由昨起一直運作正常，早前測試期間，系統容量、過渡時段收費及收費表等均準確。被問到顯示收費的屏幕可準確地自動更新，為何會收費會出現人手失誤，她稱，有關問題是當局要求服務承辦商調查的原因之一，稱不預期會出現有關錯誤。至於會否向承辦商追究及問責，李頌恩說，要視乎調查結果，早前已提醒承辦商加強內部培訓及監管。

運輸署表示，今早7時至11時整體過海交通流量與以往相若，雙向約共有6.4萬車次，當中西隧車流上升約8%，紅隧和東隧的車流則分別下降約10%和6%，紅隧和東隧的車龍亦分別縮短超過1公里和0.5公里。運輸署發言人又表示，早上7時30分前半小時，整體過海車流比之前上升約6%，而上午繁忙時段，即7時30分至10時15分的過海車流則下降約4%，預料與部分駕駛者選擇調整出行模式有關。

 

 

 

相關字詞﹕編輯推介 三隧分流 西隧 李頌恩 運輸署

上 / 下一篇新聞