運輸署：西隧今早10至11時錯用舊收費　4700架車次多扣錢　運輸署致歉要求承辧商調查 (18:06)

李頌恩強調事件不涉及系統問題，稱易通行系統由昨起一直運作正常，早前測試期間，系統容量、過渡時段收費及收費表等均準確。被問到顯示收費的屏幕可準確地自動更新，為何會收費會出現人手失誤，她稱，有關問題是當局要求服務承辦商調查的原因之一，稱不預期會出現有關錯誤。至於會否向承辦商追究及問責，李頌恩說，要視乎調查結果，早前已提醒承辦商加強內部培訓及監管。

運輸署表示，今早7時至11時整體過海交通流量與以往相若，雙向約共有6.4萬車次，當中西隧車流上升約8%，紅隧和東隧的車流則分別下降約10%和6%，紅隧和東隧的車龍亦分別縮短超過1公里和0.5公里。運輸署發言人又表示，早上7時30分前半小時，整體過海車流比之前上升約6%，而上午繁忙時段，即7時30分至10時15分的過海車流則下降約4%，預料與部分駕駛者選擇調整出行模式有關。