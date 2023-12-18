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英籍醫生涉非禮及強迫菲傭看色情片　官准原告方呈被告接受另一女子手淫影片 (17:18)

菲律賓籍家傭表示遭僱主非禮和強迫觀看色情影片，早前入稟區域法院追討逾100萬元賠償，案件今（18日）於區院開審。原告方甫開庭表示，呈堂色情片段拍到被告和另一女子的親密行為，可以證明被告的性格和背景。被告方反對呈堂，指片段與涉案菲傭無直接關係。法官考慮後接納片段可以呈堂，但目前未決定證據比重。

案件原告為菲傭「CB」，由大律師沈士文代表；被告為英籍醫生Brian Drew Apthorp，由資深大律師蔡維邦代表。根據CB的指控，被告曾以身體檢查為由非禮她、指示她幫忙按摩身體，並要求她一同觀看色情影片。CB要求被告賠償逾100萬元，包括侵害人身賠償以及額外的身心痛苦賠償。

庭上透露，原告方呈堂的證物，包括被告涉要求CB觀看、懷疑拍到被告接受另一女子手淫和按摩的影片。暫委法官陳大為聽畢雙方陳辭後，接納片段可以呈堂，但指法庭未決定證據比重。原告方接下來傳召CB作供，她表示曾於菲律賓參加職前培訓，完成課程後來港做外傭。

CB於2018年9月起受僱於本案被告，她供稱於工作首日，被告要求她簽署講述工作職責的文件。被告方盤問指，文件列明要進行職前醫學檢查（pre-medical examination），問CB是否知道被告任職醫生，有能力親自進行身體檢查。CB表示不知道，指被告沒有展示個別段落，只叫她大致閱讀文件。

CB又透露曾為一對夫婦工作，其間只獲發少量食物，更被夫婦大聲呼喝。被告方質疑，為何她沒有報案求助，她表示該夫婦均是警員，而且她來港之前花了不少費用，希望盡快供養家庭，支持家人的生活。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 非禮

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