述職安排破慣例 習近平及李強同聽取李家超匯報　李家超稱區選「圓滿完成」 (17:06)

習近平指，李家超推動香港走出疫情，迎來整體復蘇，不斷加強發展動能，努力解決民眾問題， 並促進香港邁向由治及興。他又說，中央長期堅持香港一國兩制的方針不會變， 保持香港資本主義制度和生活方式長期不變，全面落實愛國者治港原則，全力支持特首及特區政府團結並帶領社會各界，捉住國家發展帶來機遇，推動香港實現更好發展，稱一國兩制的生命力及優越性必將不斷展現。

國務院港澳辦發言人說，今年在形式上調整國家領導人聽取港澳特區行政長官述職的安排，更充分體現中央對特首述職及特區工作的高度重視，有利於健全特首對中央政府負責的制度機制，有利於更好落實中央對特區的全面管治權，符合憲法和基本法確定的特區憲制秩序。

李家超就說，感謝習近平及中央政府對香港的關懷和支持，及對其的指導及勉勵，指過去一年，香港經濟活動復常，社會大致穩定，立法會恢復理性運作，區議會選舉亦圓滿完成，將愛國者原則落實到地區治理。

李家超昨起程往北京述職，今向習近平及李強述職，與會者亦包括中辦主任蔡奇、副總理丁薛祥、統戰部長石泰峰、政法委書記陳文清、港澳辦主任夏寶龍、常務副主任周霽、中聯辦主任鄭雁雄及特首辦主任葉文娟。