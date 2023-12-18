古思堯涉工廈後樓梯擺放雜物　官先裁定阻塞逃生途徑罪成　罰款6000元 (16:51)

被告古思堯（77歲）今沒有律師代表，兩項傳票控罪是分開為兩宗案件審理。古透露其抗辯理由，指稱消防處是有針對及選擇地執法，暫委裁判官丘國新回應「控方檢控邊個，唔檢控邊個，我唔太關注」，「法官角色好被動，控方拎文件上嚟，我就要處理」。

控方就該阻塞逃生途徑罪，傳召消防隊長張國潮作供。張指今年4月27日，他與同事到荔枝角永盛工廈巡查時，發現1樓的樓梯間平台被人堆放木箱連兩堆雜物，構成阻塞走火通道的危機。當時古現身及同意該些雜物屬於他。

丘官下午接納證人供辭，裁定古的罪名成立，其後問及古被羈押前的經濟狀況，古表示他過去兩年因患上第四期直腸腺癌而沒有工作，靠接濟維生。丘官考慮古已非首次觸犯消防條例及其個人背景，判罰款6千元。古聞判後指「我無錢」、「（罰款）對我嚟講太多」，冀法庭寬准他於一年限期內繳清罰款。惟丘官指一年時間過多，下令古須於9個月內支付罰款。

就同案另一項沒有遵從消除火警危險通知書罪，在今日審訊期間，丘官突然向古表示「我唔審啦依家」，表示他於休庭時發現若兩案都是由他審理或構成不公，因會令人猜測他處理首案後對古有既定印象，並將該印象帶入另一案中，予人觀感不好。因此將該案排期於明年1月9日，交由另一名裁判官審理。