張欣宇過西隧被錯收車費　引運輸署回覆10至11時錯用舊版收費表 (14:03)

張欣宇回應本報查詢時指，對易通行系統再涉人為錯誤感失望，認為政府應加強處理失誤的嚴肅程度，應設懲罰機制，以及公開調查報告。至於貨車的收費錯誤，他指一共收到5單投訴，均涉西隧。

張欣宇稱，今早通過西隧後，發現在易通行應用程式被收取最高收費的60元，而非隧道口顯示的52元。他又稱，有市民反映，貨車通過西隧時被收取85元，而非最新收費、即50元。

他其後引述運輸署答覆，稱錯誤使用舊版收費表，事件涉及人為錯誤，會盡快安排退款，並與負責操作的承辦商嚴肅檢討操作流程。

翻查資料，運輸署曾多次稱系統已進行測試，10月時曾稱系統亦已通過模擬和現場測試偵察約88萬次車輛，結果準確，「100%做到我們想要的效果」，上周三記者被問有多大信心系統運作正確，運輸署長李頌恩重申系統經測試結果準確，又指不是第一次換收費表，有信心順利。