明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

黎智英案開審　辯方質疑加控串謀煽動刊物罪超出檢控時效 (13:48)

壹傳媒創辦人黎智英及前《蘋果日報》3間公司被控勾結外國勢力案，今（18日）移師至西九龍法院（暫代高等法院）開審。辯方質疑控方加控黎智英串謀煽動刊物罪時，已超出控罪的半年法定檢控時效，法庭無司法管轄權審理此罪，控方不能透過將超出時效的行為囊括在同一控罪中「繞過」檢控時效。審訊午續。

被告黎智英（現76歲）及3間公司被控各一項串謀發布煽動刊物罪、串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪。黎另被控各一項串謀勾結外國或境外勢力罪、勾結外國或境外勢力罪。案件由3名國安法指定法官審理。黎智英今晨由4名懲教人員押送進入法庭，他身穿灰色西裝外套，明顯消瘦，向旁聽親友揮手。黎的妻子及3名子女到庭，香港教區榮休主教陳日君樞機亦有旁聽。

警方國安處總警司李桂華在控方團隊席中聽審。辯方在庭上確認，要求控方傳召一名警員作盤問，但不介意該警員到庭聽審。另外，法官杜麗冰甫開庭表示，留意到有傳媒上周報道辯方申請海外證人作供被拒一事。杜官澄清，如訴訟方要申請傳證人，須在案件開審前42天內提出，本案中辯方無要求法庭延長期限或提出相關申請。辯方在庭上確認無申請海外證人作供。

辯方資深大律師彭耀鴻首先陳辭指，《刑事罪行條例》第11條列明煽動罪的檢控「只可於犯罪後6個月內開始進行」，而控方指控本案的串謀始於2019年4月1日，當天發布了首篇涉煽動文章，至《蘋果日報》停刊的2021年6月24日結束串謀。惟控方及至12月28日才申請加控煽動罪，檢控期限早已失效。

法官李運騰關注，根據辯方的論述，若被告串謀干犯一連串罪行，而每項罪行分開檢控，或出現首控罪失效，其他控罪未失效的情況。辯方確認上述解讀正確，並重申控方可以選擇分開檢控罪行。李官又多度問，若被告在境外，控方便無法在檢控時效內提控，辯方則認為這是立法機關要處理的問題。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 黎智英

上 / 下一篇新聞