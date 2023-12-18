黎智英案開審　辯方質疑加控串謀煽動刊物罪超出檢控時效 (13:48)

被告黎智英（現76歲）及3間公司被控各一項串謀發布煽動刊物罪、串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪。黎另被控各一項串謀勾結外國或境外勢力罪、勾結外國或境外勢力罪。案件由3名國安法指定法官審理。黎智英今晨由4名懲教人員押送進入法庭，他身穿灰色西裝外套，明顯消瘦，向旁聽親友揮手。黎的妻子及3名子女到庭，香港教區榮休主教陳日君樞機亦有旁聽。

警方國安處總警司李桂華在控方團隊席中聽審。辯方在庭上確認，要求控方傳召一名警員作盤問，但不介意該警員到庭聽審。另外，法官杜麗冰甫開庭表示，留意到有傳媒上周報道辯方申請海外證人作供被拒一事。杜官澄清，如訴訟方要申請傳證人，須在案件開審前42天內提出，本案中辯方無要求法庭延長期限或提出相關申請。辯方在庭上確認無申請海外證人作供。

辯方資深大律師彭耀鴻首先陳辭指，《刑事罪行條例》第11條列明煽動罪的檢控「只可於犯罪後6個月內開始進行」，而控方指控本案的串謀始於2019年4月1日，當天發布了首篇涉煽動文章，至《蘋果日報》停刊的2021年6月24日結束串謀。惟控方及至12月28日才申請加控煽動罪，檢控期限早已失效。

法官李運騰關注，根據辯方的論述，若被告串謀干犯一連串罪行，而每項罪行分開檢控，或出現首控罪失效，其他控罪未失效的情況。辯方確認上述解讀正確，並重申控方可以選擇分開檢控罪行。李官又多度問，若被告在境外，控方便無法在檢控時效內提控，辯方則認為這是立法機關要處理的問題。