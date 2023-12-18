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區議員履職監察指引：出席率不可低於八成　每年須交報告 (14:02)

新一屆區議會任期於明年1月1日開始，新任區議員於今早出席由民政及青年事務局主辦的培訓班。民青局長麥美娟於會後表示，在會上亦已向新任區議員介紹履職監察指引，當中包括要求區議員每年按時出席會議的出席率不可低於80%、須開設辦事處、參與市民會見計劃，以及每年須向區議會主席提交報告。如有區議員未能履行指引，可由區議員決定成立監察委員會調查處理，再按調查結果向局長提出建議懲罰，包括有口頭警告、停職、暫停辦事處營運等。

培訓班分為上、下午班舉行，上午為港九各區的區議員，麥美娟表示，在會上與區議員分享自己的經驗，政務司長陳國基亦有出席和演講。她認為今日出席的區議員非常投入，都聚精會神聆聽，未見有打瞌睡的情况。她亦對新一屆區議員充滿期望，不應認為候任區議員「未上任先犯校規」，盼透過不同培訓讓區議員明白自己任重道遠。她表示，未來會不定期舉辦培訓班。

被問到培訓班對現任區議員的幫助有多大，現任觀塘區議會主席柯創盛認為，培訓班可進一步溫故知新，在完善區議會後能掌握到如何與政府互動、聚焦民生事件。至於履職監察會否造成壓力，柯創盛認為完全沒有壓力，參與公職是明確希望為市民服務，規則是令區議員能知道自己做甚麼，令整個議會可發揮得更好。

深水埗候任區議員胡詩韻認為，政府有清晰指引是非常好，區議員是一個團體，應分工合作，對此亦有憧憬，期望今屆比上屆做得更好。

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