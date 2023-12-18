楊何蓓茵：公務員工會爭取薪酬福利不受更新版公務員守則影響 (13:22)

議員周小松關注，更新版《守則》列明公務員不可直接或間接組織或參與阻礙政府施政的活動，惟《職工會條例》賦權工會組織活動及行動，當局如何處理工會組織請願或罷工。楊何蓓茵回應指，只要有關行動合法、《職工會條例》賦權可做的、「合道」、合符想表達意見的性質、以及市民大眾可接受的形式下進行，相信《守則》不會影響。

民建聯林琳形容更新版《守則》用字溫和，楊何蓓茵說《守則》有使用「不能」、「不可」、「絕不」等字眼，認為「幾攞到平衡」。民建聯顏汶羽則關注更新版《守則》提及，公務員須確保如以私人身分參與政黨活動不會令政府尷尬的定義，楊稱每次有令政府尷尬的事情發生時，「公眾都會睇到」，相信爭議性不大。

顏汶羽另關注更新版《守則》何時落實，楊何蓓茵說需視乎明年1月19日截止的諮詢期內所收集的意見，如爭議性不大，只是字眼上修改，希望「以月計」就可落實，強調「一定唔會喺今屆政府完都未出嘅」。楊續指，更新版《守則》正式頒布後，當局會在各政府辦公大樓舉行巡迴展覽，與部門首長舉行座談會，以及把《守則》內容納入各級公務員的培訓課程中，以確保所有政府僱員清楚了解更新版《守則》要求。