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楊何蓓茵：公務員工會爭取薪酬福利不受更新版公務員守則影響 (13:22)

公務員事務局長楊何蓓茵上周公布更新版《公務員守則》（《守則》）諮詢稿，當中列明公務員不可以公務員身分批評任何政府政策，楊今日（18日）出席立法會公務員及資助機構員工事務委員會會議時，被問及公務員工會每年都會為公務員爭取加薪，若政府決定了加薪幅度，工會不同意並反映意見或發表聲明，是否違反《守則》。楊指，只要合乎工會成立目的，即為會員爭取薪酬福利、服務條件及職業安全等，便不受《守則》影響。楊續指，工會在爭取薪酬福利等過程中，必定會與資方有不同意見，認為持不同意見實屬正常。

議員周小松關注，更新版《守則》列明公務員不可直接或間接組織或參與阻礙政府施政的活動，惟《職工會條例》賦權工會組織活動及行動，當局如何處理工會組織請願或罷工。楊何蓓茵回應指，只要有關行動合法、《職工會條例》賦權可做的、「合道」、合符想表達意見的性質、以及市民大眾可接受的形式下進行，相信《守則》不會影響。

民建聯林琳形容更新版《守則》用字溫和，楊何蓓茵說《守則》有使用「不能」、「不可」、「絕不」等字眼，認為「幾攞到平衡」。民建聯顏汶羽則關注更新版《守則》提及，公務員須確保如以私人身分參與政黨活動不會令政府尷尬的定義，楊稱每次有令政府尷尬的事情發生時，「公眾都會睇到」，相信爭議性不大。

顏汶羽另關注更新版《守則》何時落實，楊何蓓茵說需視乎明年1月19日截止的諮詢期內所收集的意見，如爭議性不大，只是字眼上修改，希望「以月計」就可落實，強調「一定唔會喺今屆政府完都未出嘅」。楊續指，更新版《守則》正式頒布後，當局會在各政府辦公大樓舉行巡迴展覽，與部門首長舉行座談會，以及把《守則》內容納入各級公務員的培訓課程中，以確保所有政府僱員清楚了解更新版《守則》要求。

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