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2023年12月18日星期一
九肚山駿發山莊獨立屋遇竊 損失現金手袋
(11:47)
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上午10時許，沙田九肚山馬鈴徑83號駿發山莊一獨立屋住戶報警，指屋內有搜掠痕迹，發現失去現金及手袋，懷疑有匪徒曾經潛入犯案。警方接報到場調查列作爆竊案，實際損失仍有待點算。
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爆竊
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