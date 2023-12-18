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三隧方流實施後首個工作日　經紅隧過海時間縮短　西隧現車龍 (10:56)

三隧分流次階段分時段收費方案昨日（17日）正式實施，今日為實施後首個工作日。本報記者在上周一（12月11日）及今日在早上8時50分從旺角朗豪坊出發，乘私家車經加士居道天橋往紅隧過海，兩日同樣在駛至油麻地駿發花園附近開始塞車，惟因到漆咸道北一帶時行車暢順，故整體而言今日行車時間較快，今日花22分鐘便到隧道港島出口，較上周快4分鐘。至於在西隧，今早約8時45分開始出現車龍，9時左右車龍約到政府合署。綜合本報記者及航拍觀察，今日塞車情況由紅隧轉移至西隧。

分時段收費政策其中一個原意，是在非繁忙時段及過渡時間提供較便宜的隧道費，以鼓勵駕駛者提早出門。本報以航拍觀察上周及今日西隧和紅隧車龍，發現兩隧過渡時段內的車流相若，並沒有特別增加。西隧早上7時半至8時08分為過渡時段，上周及今日8時正車流同樣疏落；紅隧過渡時段為7時半至7時48分，加士居道天橋往紅隧車龍龍尾同樣在油麻地駿發花園，換言之加士居道天橋往紅隧方向，不論在繁忙時段或過渡時段，最遠的車龍龍尾位置均是在油麻地駿發花園。運輸署早前曾稱，期望分時段收費實施後，加士居道天橋往紅隧方向車龍，可由油麻地駿發花園縮短至佐敦女童軍總會，惟補充或需「以月計」才可見效。

至於繁忙時段，今日塞車情況由紅隧轉移至西隧，綜合本報記者及航拍觀察，上周一西隧早上9時雖車流漸多，但未見有車龍；今日西隧於8時45分左右開始出現車龍，9時龍尾延至政府合署，至10時車龍才漸消散。紅隧繁忙時段上周二公主道、漆咸道北、加士居道天橋均見車龍，惟今日公主道及漆咸道北均不見有車龍， 只有加士居道天橋仍於油麻地駿發花園樽頸位出現擠塞。

分時段收費方案實施後，不同收費時段的過渡期間，私家車、電單車收費將每兩分鐘調整一次。本報記者清晨7點20分到達西隧，顯示屏按時更新收費，「出行易」應用程式亦正常運作。運輸及物流局長林世雄今早約8時到西隧行政大樓視察，他表示，收費運作暢順，三條隧道暫未見車龍，會與運輸署同事密切關注情况。他又說，為安全起見，時段間收費採用過渡調整的安排，望車輛可以較安全地通過，認為市民或需時適應，政府會加強宣傳。運輸署長李頌恩則稱，昨午約3時「出行易」或因查詢過多，出現反應緩慢，跟進後亦恢復正常，未來會優化功能，改善系統流程。

至於被問到有小巴業界認為收費增加營運壓力，林世雄說，包括小巴在內的商用車輛收費平均與以往三隧的收費相若，西隧隧道費減幅約4成，認為收費合適，相信業界會因應情况，處理路線收費，又說三隧分時段收費若可減少塞車情況，會縮短行車時間、節省燃油費及對業界有益處。

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌今早約8時左右亦到西隧視察，認為車龍較以往短，「以往車龍已頂到出嚟」。他又指，行車速度上有改善，車輛流動有加快，未見有明顯「衝閘」的問題，惟指收費方案的宣傳未足夠，駕駛人士亦需時適應。

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