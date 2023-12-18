黎智英案今開審　有巿民昨夜10點庭外等候　警方法院內外加強戒備 (09:01)

排頭位的JC表示，天氣嚴寒沒有打消旁聽的念頭，「只是有啲悶，諗住有人排（隊）可以傾偈」。她希望聽審見證和了解事件，指黎智英已還押近三年，不欲他上庭見到旁聽席空無一人，並重申支持香港法治。

從事藝術創作的宋先生今日清晨近5時到達法院外，他曾在初選案初期聆訊旁聽，是次再次到庭為了表示支持。宋指《蘋果日報》是香港一份非常重要的報紙，是捍衛言論自由的象徵，他憶述2019年期間，只有《蘋果日報》的頭版與其他報章不同，可見它不依從主旋律，敢於說出另一種聲音。

宋先生在小時候見證《蘋果日報》誕生，當時有廣告是黎智英頭頂一個插箭的蘋果，宋不禁聯想起黎是否預視或自我實踐。他沒料到觀看舞台劇《大狀王》 翌日，真實的歷史人物即將上公堂。宋提及見到JC接受訪問促使他前來輪候，雖然未必改變事情的結果，但到場亦和JC間接互相陪伴，兩人又說《蘋果日報》停刊時曾到將軍澳工業邨道別。

早上6時起，有警員在法院內外部署和戒備，警方出動「劍齒虎」裝甲車，有警員用電筒照射草叢，及在巡邏時由搜索犬協助。於8時前，約有50名市民排隊等候領籌，至少60名警員在場。

另外，今早大批傳媒到荔枝角收柙所附近山頭等候囚車押送情況，惟未見黎智英。早上九時多有警察上荔枝角收押所對出山坡，表示有懲教指見山坡上有人，擔心市民人身安全。隨後警察逐位記者登記記者證和身分證，並強烈建議記者下山。