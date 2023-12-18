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黎智英案今開審　有巿民昨夜10點庭外等候　英美等國領事人員到來旁聽 (09:01)

壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》三間公司涉勾結外國勢力案今早（18日）10時在西九龍法院開審，昨晚（17日）10時許有一名市民在法院外排隊等候入庭，任職飲食業的JC表示「以為有排隊黨，點知無」，她認為除了47人初選案之外，蘋果案具有重要性及影響言論自由，備受關注，判決反映《港區國安法》實施後香港法治基石的情况，案件「代表咗好多新聞工作者嘅自由」。

排頭位的JC表示，天氣嚴寒沒有打消旁聽的念頭，「只是有啲悶，諗住有人排（隊）可以傾偈」。她希望聽審見證和了解事件，指黎智英已還押近三年，不欲他上庭見到旁聽席空無一人，並重申支持香港法治。

從事藝術創作的宋先生今日清晨近5時到達法院外，他曾在初選案初期聆訊旁聽，是次再次到庭為了表示支持。宋指《蘋果日報》是香港一份非常重要的報紙，是捍衛言論自由的象徵，他憶述2019年期間，只有《蘋果日報》的頭版與其他報章不同，可見它不依從主旋律，敢於說出另一種聲音。

宋先生在小時候見證《蘋果日報》誕生，當時有廣告是黎智英頭頂一個插箭的蘋果，宋不禁聯想起黎是否預視或自我實踐。他沒料到觀看舞台劇《大狀王》 翌日，真實的歷史人物即將上公堂。宋提及見到JC接受訪問促使他前來輪候，雖然未必改變事情的結果，但到場亦和JC間接互相陪伴，兩人又說《蘋果日報》停刊時曾到將軍澳工業邨道別。

早上6時起，有警員在法院內外部署和戒備，警方出動「劍齒虎」裝甲車，有警員用電筒照射草叢，及在巡邏時由搜索犬協助。於8時前，約有50名市民排隊等候領籌，至少60名警員在場。

英國、新西蘭、加拿大、瑞士、澳洲及美國領事館人員均有出席。美國代表稱慶幸今天能出席審訊，希望審訊會保持公開透明，又說她們大部分人均會每天出席。

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