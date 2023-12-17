楊何蓓茵：更新版守則冀公務員保持個人操守 (12:54)

公務員事務局日前公布更新版《公務員守則》諮詢稿，新增不少篇幅提及憲制秩序、維護國家安全等內容，現行《守則》的6項公務員基本信念則新增至12項，首項是「維護憲制秩序及國家安全」，並大幅修改「盡忠職守」及「政治中立」部分，其中前者新增「不可以公務員身分批評任何政府政策」，包括於網上及社交媒體。政府消息人士表示，即使在私人社交平台或私人群組的說話，一旦泄漏或有違保密原則，該公員亦要負責。

楊何蓓茵今日說，更新版《守則》諮詢稿的封面，印有「盡忠竭誠、砥節奉公」八字真言，扼要述明更新版《守則》中心思想，亦是每一名公務員需要秉持的核心價值和行事原則，值得銘記在心。她稱，「盡忠竭誠」代表公務員要忠於國家和在任行政長官，本着真誠，竭盡所能履行職責；「砥節奉公」代表公務員要磨練自己氣節，恪守公務員的基本信念，保持個人操守，服務市民。