韋志成：九龍城盛德街項目虧損15億元 重建「高買低賣」或影響收購發展 (12:38)

韋志成說，市建局在考慮及評審批出項目發展合約時，會一併考慮顧全社會整體利益的因素，而非只抱「善價而沽」的心態。他指出，盛德街項目能夠將珍貴市區土地資源的發展潛力釋放，做到地盡其用，加上可為市場提供新建單位，並改善地區環境和行人網絡，故即使將錄虧損，市建局仍批出發展合約，項目如期推行。

不過，韋志成說，市建局在九龍城、旺角和深水埗數個已展開收購的重建項目，將在未來數年陸續推出招標，若樓市持續下行，有關項目的投標價將繼續受壓，令部分在樓市高位進行收購的項目，在「高買低賣」情況下，將有可能由盈轉虧。他估計，若然外圍經濟環境沒有大改變，投標收入將不足以抵銷市建局收購成本，造成「入不敷支」的情況，影響未來數年的現金流狀況，亦直接影響開展其他涉及業權收購的項目的規模，及進行收購的時間表。

韋志成指，市建局團隊在規劃、項目及財務儲備3方面已制定策略，尤其在爭取較佳的信用評級方面，讓市建局在現金流短缺的時候，能以最佳的條件向外融資，維持市區更新的可持續性。他又說，會在市區更新不同業務範疇的策劃、項目的規劃及推展進程等，均作出應變策略，以應對未來營運環境的轉變和挑戰。