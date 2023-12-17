財政預算案今起展開公眾諮詢　陳茂波：不能避免管控開支及適當節流 (12:29)

陳茂波於網誌中亦表示，過去幾年政府開支大幅增長，未來的公共財政亦面對實存的壓力，在開支方面將不能避免地需要整固，更謹慎管控，稱「有效管控開支以至適當節流是不能避免」。他又說，在計及發債所得後，2023/24年度政府綜合財政赤字預計或會略超1,000億元，展望明年，地緣政局仍然複雜多變，將遏抑香港經濟增長的速度，令資產市場相關的收入難快速恢復，形容下年度繼續出現赤字的機會不能抹殺。

不過，陳茂波指出，極為必須照顧社會及弱勢社群的需要，並投資未來，故必須透過加速經濟增長來開創新局面。他說，最有效及實際增加政府收入的做法，離不開把經濟的「蛋糕」做大，透過發展經濟，拉動更多的收入。他說，必須持續增強自身的競爭力、尋求新的突破、發展新的增長點，提到過去一年政府致力培育和發展新產業、開拓新市場，並進一步深化和內地金融市場的「互聯互通」，加強與中東、東盟等地區的合作，認為在推動經濟長遠發展的路上，正朝著正確的方向邁進，但必須加倍努力、全速前進。