打擊濫用公屋首批40戶被揭持有住宅物業　何永賢：約200戶自願交回單位 (12:01)

早前房屋局決定取消推展上水蓮塘尾的次輪簡約公屋項目，轉為改裝5間空置校舍。何永賢表示，5間校舍中4間仍有學生上課，預計其中2間校舍可於明年中交還，讓建築署展開部分工程；她指，局方已主動聯絡學校，希望提早開始前期規劃工作，例如讓建築署人員在放學和假期等時間到學校進行測量，有信心2027年前能建成3萬個簡約公屋單位。

何永賢指，早前接獲不少意見指，首批簡約公屋的選址偏遠，影響吸引力；加上建築署研究發現蓮塘尾一帶欠缺基建設施，例如渠水、電力和污水處理等配套都要重新裝置，交通接駁點亦距離較遠，開發成本高，惟單位供應量只有1100個。何指，發展局幾個月前主動聯絡，稱一幅位於馬鞍山恆光街的草地，原本打算短期租予一間中學作體育場地，適合改建，料可建886個單位；加上改裝5間空置校舍約600伙，認為單位數目足夠與上水蓮塘尾項目對沖。

被問到今年第3季的公屋平均輪候時間升至5.6年，按季上升0.3年。何永賢回應指，受土地供應時間及地塊大小等因素影響，過去一季沒有新樓供應，但有3500個公屋單位可供編配，主要來自打擊濫用公屋、住戶自願交出等的收回單位，大部分位於市區。何永賢稱，簡約公屋將在2024至25年度相繼落成，形容是「每隔3個月有一個」，屆時輪候時間將會加快縮短；重申公屋平均輪候時間6年「封頂」，並在2026至27年度輪候時間回落到4.5年的兩大目標仍然不變，亦有信心達成。