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2023年12月16日星期六
上環燕窩行遭淋紅油
(09:48)
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今日（16日）凌晨5時許，上環皇后大道西9號一間燕窩行捲閘被發現遭淋潑紅油。負責人在場清理，坦言不知原因。警員接報到場調查，案件列作刑事毀壞處理。
相關字詞﹕
刑事毀壞
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