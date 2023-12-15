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中大校董會：炒吳樹培毋須「好的因由」 吳回應：正尋求獨立法律意見 (21:41)

中大校董會前日（13日）議決解僱副校長（行政）兼校董會秘書吳樹培。校董會今日（15日）表示，有關解僱程序不屬於紀律處分，決定解僱亦並非基於《中大條例》規程24（基於「好的因由」免任），指校方不受限使用該規程來終止與吳的僱傭關係。

吳樹培今天晚上回應事件，指中大校董會今日的說法，以及個別校董近日的言論，「都與事實經過存在明顯落差」，他感非常遺憾，正尋求獨立法律意見，以保障他的權利和聲譽。

吳樹培稱，他在10月16日收到校董會主席查逸超的書面通知，對方表示會就吳的「持續的不當行為」和「對我的投訴」作調查，並就此成立專責小組。但此後，吳樹培對小組人選、職責範圍、針對他的具體指控、小組會基於哪些資料作判斷等，均全不知情，他並一直期待在校董會會議上，有機會就各項指控和批評作出解釋和申辯，「想不到卻在星期三收到被即時解僱的通知」。

吳又指，他在10月16日收到的書面通知，同時有抄送予所有校董，他無法理解有校董公開表示「小組的工作不是調查」，認為此說與個人理解的事實不符。

根據《中大條例》規程24第5項，校董會要免任副校長等人，可基於4項「好的因由（good cause）」決定免任副校長，其一包括「屬不道德、醜聞或可恥性質的行為，校董會認為令其不適合繼續任職」。

中大校董會今補充指，由於規程24條含有紀律處分性質，校董會並非基於此規程作決定，又稱第24條第6段中已明確表明：「如其聘任條款另有規定則不在此限」，指出「另有條款」已包含在吳樹培的僱傭合約內。

校董會亦重申，成員審視過相關書面資料，當中包括吳樹培就其引起關注的行為舉措，所作出的詳盡解釋和陳述的抗辯，但校董會認為問題確實，最終議定按其僱傭合約條款，以支付代通知金的方式來即時終止雙方僱傭關係。

相關字詞﹕編輯推介 中大校董會 吳樹培

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