警方打擊騙案拘捕1223人　包括WhatsApp帳户騎劫團伙　近8成為傀儡戶口持有人 (17:52)

網絡安全及科技罪案調查科、財富情報及調查科和商業罪案調查科於11月27日至12月14日，展開代號「謀攻」的執法行動，於全港各區拘捕871名男子及352名女子，年齡介乎13至87歲。行動中，警方共偵破827宗騙案或科技罪案，包括網上求職騙案、網上投資騙案及網上購物騙案等，涉及款項共21.7億元。

其中12名被捕人涉為WhatsApp騎劫詐騙集團成員，集團懷疑於今年10月初至11月中，騎劫326名事主的WhatsApp帳戶，假扮事主向親友借錢2000元至50000元不等，合共涉詐騙款項達396萬元。12名被捕人年齡介乎18至45歲，當中包括10個傀儡戶口持有人及2個操控户口的成員。根據初步調查，12人均涉嫌於本地犯案，警方會繼續檢視行動中檢取的電腦及手提電話，調查涉案人士有否直接操控被騎劫的WhatsApp帳戶，以及追查其他細節，不排除有更多人被捕。

警方表示，即時通訊軟件帳號被騎劫案於今年顯注增加，今年首10個月已經錄得近2850宗有關案件，損失金額達550萬元，當中超過95%案件涉及WhatsApp平台，手法主要有兩種，包括警方早前大力宣傳及打擊的置頂假網站廣告連結，以及發送「白撞」SMS訊息謊稱WhatsApp賬戶將會被停用，要求輸入電話號碼及驗證碼以轉移賬戶。網絡安全及科技罪案調查科警司許綺惠表示，其實「白撞」SMS並非新手法，不少大型網站都曾被冒認發放釣魚訊息騙取資料，呼籲市民最緊要提高警覺，可用「防騙視伏器」或致電防騙易熱線18222評估詐騙風險。