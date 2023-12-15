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立法會年結｜梁君彥稱議會表現積極預實高效　37項法案中有32項已通過 (17:25)

立法會主席梁君彥今舉行年結記者會，他形容議會表現積極有為及務實高效，議員「敢做、敢擔當」，以是其是、非其非態度審議法案。對於今年曾出現議員被指出席率低、音樂會風波等，梁君彥說，本年度通過的法案、開會次數及時數均較上年度高，認為議員用心用力工作，暑假休會後整體出席率及投票率都已提高。

梁君彥總結今年工作時指，立法會共舉行34次、共313小時立法會會議，政府共提交37項法案、其中32項已通過，包括涉及區議會組成、三隧分流方案、加強職安健罰則、提高安老院舍服務水平、管制塑膠餐具、提升的士質素等；另亦通過3項議員法案。立法會亦審議134項先訂立、後審議的附屬法例，及14項先審議、後訂立的法例。各議員合共提出150項口頭質詢、840項普通質詢及488項書面質詢。

對於議員出席率及投票率問題，梁君彥指，議員工作繁重，有時即使身處立法會大樓內，會因為要準備議政、會見官員，或覺得議案無爭議等原因，未必會出現在會議廳內，又說議員有時忽略公眾人士想他們現身投票，但強調當議案受關注及有爭議，各議員會「打晒交、喺晒度」。他亦表示，經立法會「班長」廖長江提示後，各議員都有按公眾期望行事。至於日後議員可否參與類似「立會好聲音」的活動，梁君彥笑稱，很多議員都「好唱得」 ，認為在適當的時間做適當的事，是完全無問題。 

另外，政府提出明年內完成《基本法》第23條立法，被問到2003年曾因23條立法出現大型遊行示威，立法會在明年審議期間會否加強保安，梁君彥認為，今時今日愛國者治港下，有空間理性討論立法，認為是好的時候去處理23條立法，相信不會有人被煽動，「有理性討論呢，我唔會擔心有人衝擊立法會」。

 

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