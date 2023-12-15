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鄧炳強批英美國家抹黑　定罪界線非常清楚 (16:47)

警方國安處前日拘捕4人，指各人瀏覽並透過網上訂閱眾籌平台，資助被通緝的許智峯和羅冠聰從事危害國安活動。外界關注定罪界線，被問到在網上「讚好」相關言論會否受影響，抑或只有金錢上的交易才構成罪行時，保安局長鄧炳強回覆指，有關界線非常清楚，絕不含糊，若明知某人干犯或涉嫌干犯危害國家安全的罪行，仍捐錢給他繼續相關行為，就可能犯法。

對於警方國安處昨通緝多五名海外港人，鄧炳強指，當局的通緝行動全是基於證據，及基於檢控政策。他表示，國安法具域外效力，無論在哪裏違反《港區國安法》，等多久，都是一個通緝犯；一旦失去利用價值時，將成為外國政府的棄卒，就如「過街老鼠」般不能見光，同時亦令其家人蒙羞，面目無光。他又批評英美國家抹黑警方的通緝行動，呼籲有關國家停止包庇涉事人士，及停止干涉政府依據法例所作的行為。

至於前眾志成員周庭，曾指被國安處警員帶到深圳參觀及寫悔過書，以換取保釋出外讀書是否局實。鄧炳強稱，由於不排除日後會對周作出檢控，之前發生的細節將可能成為法庭證供，故不便公開透露太多；他重申，周庭利用警方希望給予年輕人的機會和善心，出賣自己誠信，應為此感到羞恥。

對於早前因違反《港區國安法》相關法例而服刑的唐英傑和曾志健，先後在電視節目受訪並表示悔意的做法，鄧炳強表示，一些以前犯事的人真心悔改，在鏡頭前分享感受，提醒年輕人不要墮入法網，是非常崇高的做法；若有人將他人的善意和崇高的分享，講成了不好的事，認為是對他們真心悔改的一種侮辱。

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