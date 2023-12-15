五旬漢涉兩度強姦繼女　事主想要零用錢被告要求先「玩」 (15:58)

被告M.C.C.無報稱職業，被控2項強姦罪及2項屬交替的與年齡在16歲以下的兒童非法性交罪，案發日期分別為2019年10月26日至2022年2月28日期間某天，以及2021年3月1日至2022年3月30日期間某天。被告另涉於2022年5月14日非禮X。所有控罪皆發生於新界元朗八鄉某平房，事主為X（現年17歲）。

控方開案陳辭指，X於2006年在內地出生，其生父與生母Y離婚，Y於2014年改嫁被告，至2019年X與Y來港與被告一同居於涉案單位。首項強姦罪發生當天，X請求被告給她100元買文具，被告稱條件是「同佢玩」，及後在房內指示X脫衣服，叫X在上方並作指稱的插入行為，其間摸X胸和臀部；X曾表現不情願。事後被告給X 100元，X覺得噁心，不想再留在家。

有關次項強姦罪，X要求被告給她300元零用錢，被告同樣提出要「玩」的要求，「唔玩就冇錢」，X不情願地跟他入房，同樣在上方，遭被告強姦。X曾說「我不要這樣」，被告說「再玩一下」，繼而把X推到床上，其陽具部分插入X私處，X踢開對方後離開。事後被告給X 300元。兩次強姦事件中被告均無使用安全套，Y不在家。2022年5月X正洗碗，被告摟腰並用陽具頂X臀部。X及後向學校投訴揭發事件，被告同年5月16日被捕，他警誡下否認強姦X。