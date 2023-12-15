明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

五旬漢涉兩度強姦繼女　事主想要零用錢被告要求先「玩」 (15:58)

現年53歲的男子涉嫌在3年間兩度強姦年約13至15歲的繼女，亦曾用陽具頂對方臀部，他男子否認2項強姦罪、2項屬交替的非法性交罪及1項非禮罪，案件今（15日）在高等法院開審。控方開案陳辭指，繼女要求被告給她零用錢，被告提出要跟她「玩」，「唔玩就冇錢」。當繼女表現不情願時，被告要求「再玩一下」。

被告M.C.C.無報稱職業，被控2項強姦罪及2項屬交替的與年齡在16歲以下的兒童非法性交罪，案發日期分別為2019年10月26日至2022年2月28日期間某天，以及2021年3月1日至2022年3月30日期間某天。被告另涉於2022年5月14日非禮X。所有控罪皆發生於新界元朗八鄉某平房，事主為X（現年17歲）。

控方開案陳辭指，X於2006年在內地出生，其生父與生母Y離婚，Y於2014年改嫁被告，至2019年X與Y來港與被告一同居於涉案單位。首項強姦罪發生當天，X請求被告給她100元買文具，被告稱條件是「同佢玩」，及後在房內指示X脫衣服，叫X在上方並作指稱的插入行為，其間摸X胸和臀部；X曾表現不情願。事後被告給X 100元，X覺得噁心，不想再留在家。

有關次項強姦罪，X要求被告給她300元零用錢，被告同樣提出要「玩」的要求，「唔玩就冇錢」，X不情願地跟他入房，同樣在上方，遭被告強姦。X曾說「我不要這樣」，被告說「再玩一下」，繼而把X推到床上，其陽具部分插入X私處，X踢開對方後離開。事後被告給X 300元。兩次強姦事件中被告均無使用安全套，Y不在家。2022年5月X正洗碗，被告摟腰並用陽具頂X臀部。X及後向學校投訴揭發事件，被告同年5月16日被捕，他警誡下否認強姦X。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞