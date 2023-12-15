港珠澳大橋遊今起試運　珠海口岸出發遊覽藍海豚島　首周預約已爆滿 (15:25)

港珠澳大橋管理局副局長段國欽表示，大橋建設規劃時已策劃旅遊開發方面的策劃，但因大橋剛開通時各方面都有待深化和優化，因此未有同時起動。他指，大橋旅遊不同於出境遊或傳統的國內遊，未來也會圍繞口岸限制區特別旅遊方法發展。對於未來會否開放給外國旅客，他表示要經評估和考慮出境規定。

大橋旅遊公司商務運營部主管李靜宜表示，大橋旅遊反應熱烈，首周名額於開售首幾日已售罄。她指，今日的旅客以內地居民為主，但每班專車亦見港澳居民。對於未來會否增加登島名額，她表示首6個月試運期間會維持限額，其後再會作考慮。

港珠澳大橋遊由珠海口岸出發，途經九洲、江海、青洲航道橋及海底隧道至藍海豚島（東人工島）。島上設有不同的遊客打卡點、觀景平台。主體建築樓高4層，配有一條的120級長樓梯，象徵大橋120年的設計使用壽命；4樓為港珠澳大橋展廳，展出工藝模型、施工設備模型、相片等等，介紹大橋的歷史和特色。全程遊覽時間約140分鐘，包括80分鐘島上參觀和約60分鐘來往人工島和珠海口岸車程。