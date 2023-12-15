港珠澳大橋遊今起試運　珠海口岸出發遊覽藍海豚島　首周預約已爆滿 (15:25)

港珠澳大橋遊今開通試運，供持有有效居民身份證的內地居民，及已入境內地、持有有效回鄉證的港澳居民可以從港珠澳大橋珠海口岸乘搭專線巴士，前往藍海豚島遊覽。試運階段每天名額為1200個，旅遊公司表示首周預約爆滿。
港珠澳大橋管理局副局長段國欽表示，大橋建設規劃時已策劃旅遊開發方面的策劃，但因大橋剛開通時各方面都有待深化和優化，因此未有同時起動。他指，大橋旅遊不同於出境遊或傳統的國內遊，未來也會圍繞口岸限制區特別旅遊方法發展。對於未來會否開放給外國旅客，他表示要經評估和考慮出境規定。
大橋旅遊公司商務運營部主管李靜宜表示，大橋旅遊反應熱烈，首周名額於開售首幾日已售罄。她指，今日的旅客以內地居民為主，但每班專車亦見港澳居民。對於未來會否增加登島名額，她表示首6個月試運期間會維持限額，其後再會作考慮。
港珠澳大橋遊由珠海口岸出發，途經九洲、江海、青洲航道橋及海底隧道至藍海豚島（東人工島）。島上設有不同的遊客打卡點、觀景平台。主體建築樓高4層，配有一條的120級長樓梯，象徵大橋120年的設計使用壽命；4樓為港珠澳大橋展廳，展出工藝模型、施工設備模型、相片等等，介紹大橋的歷史和特色。全程遊覽時間約140分鐘，包括80分鐘島上參觀和約60分鐘來往人工島和珠海口岸車程。