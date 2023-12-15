衛生防護中心料下月進入冬季流感高峰期　籲盡快接種疫苗 (14:56)

徐樂堅亦表示，過去6個星期收集到兒童呼吸道病原體樣本總上升，意味著因呼吸道感染入院的兒童增加，未來不排除將持續上升，兒童呼吸道病原體陽性樣本中，佔比最高的是鼻病毒/腸病毒，佔比為31.2%，而肺炎支原體佔比則為3.5%。

醫管局總行政經理（聯網運作）李立業則表示，近日兒科病牀使用率徘徊在100%，今日則為101%；局方製訂階段性預案，當入院需求持續增加，會加開臨時病牀，亦有兒科專門預案，不同醫院有特定的病房及病牀，必要時有其他專科處理兒科病人，會密切留意兒童入院情况。

徐樂堅指，現時6個月到2歲的兒童流感疫苗接種率為15.4%，認為覆蓋率不理想，提醒此年齡層的兒童過往3年未有太多社交活動，接受新冠病毒以外的呼吸道病原體的機會小，免疫力低，在冬季呼吸道病原體活躍高峰，感染風險較高，籲家長盡快帶子女接種。

衛生防護中心指，截止12月10日，政府防疫注射計劃及私家醫生疫苗資助計劃已接種160萬劑流感疫苗，較去年上升23%。

另外，前政府抗疫專家顧問袁國勇和孔繁毅早前提出於非疫情時嚴格篩查發熱或生病入境旅客，加強外防輸入。徐樂堅今被問及政府會否考慮採取有關建議，則表示新冠疫情以後，當局期望能找到盡早發現全新傳染病的檢測方法，又指運用某種檢測方法時須考慮多種因素，包括靈敏度、檢測時間及容量等，但強調一定會與專家研究新的預防傳染病爆發的方法。