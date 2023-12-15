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上訴庭法官袁家寧退休　冀法庭續體現公平精神　高院開庭歡送 (18:41)

高院上訴庭法官、終院前首席法官馬道立的妻子袁家寧本月退休，高院今（15日）特別開庭，舉行歡送儀式。袁家寧致辭時，寄語法庭繼續體現公平精神，維護司法尊嚴，冀各人生活一帆風順、風和日麗（may the wind be gentle, may the tide be calm）。有指袁家寧退休後，將回巢擔任暫委法官；馬道立在庭外被問此事，表示妻子可能會回巢，「休息下先」。

今早近53名司法人員和數十位大律師參與儀式，氣氛甚為輕鬆。高院首席法官潘兆初首先致辭稱，袁家寧於1997年成為原訟庭法官，為九七回歸後第一名直接任命為法官的本地大律師，對民事法律的貢獻甚大。

律政司長林定國表示，袁家寧在回歸後加入司法機構，有助維持「一國兩制」和普通法制度，令港人信任法治。林定國笑言，早年處理一宗案件，曾被袁家寧提醒陳辭不要「拐彎抹角」（beat around the bush）；另在馬道立的生日派對，所有人均穿上其愛隊曼聯的球衣，唯獨袁家寧穿上阿仙奴球衣，全場笑聲陣陣。

大律師公會主席杜淦堃則指，聽聞袁家寧私人執業時，對律師樓的晚輩很好，所以極受歡迎；她退休後有丈夫陪伴，相信會生活完滿。律師會會長陳澤銘表示，袁家寧曾頒下家事法的標誌性判決，對民事法律貢獻良多。

袁家寧最後親自致辭，感謝各人的祝福，包括司法機構的同僚、逾20名「徒弟」和親友等。她表示，執業初期甚少年輕女性大律師，慶幸遇上不少出色的同行，學習到大律師須對法庭負責任。回望近45年的法律生涯，她稱最喜歡「有原則地解決現實問題」，儘管撰寫判辭的時間多數比預料還要久，庭上再傳出笑聲。她說欣賞港人勤奮用功，希望法院繼續體現對各方公平的精神，祝願大家一帆風順。

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