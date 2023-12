上訴庭法官袁家寧退休　冀法庭續體現公平精神　高院開庭歡送 (18:41)

高院上訴庭法官、終院前首席法官馬道立的妻子袁家寧本月退休,高院今(15日)特別開庭,舉行歡送儀式。袁家寧致辭時,寄語法庭繼續體現公平精神,維護司法尊嚴,冀各人生活一帆風順、風和日麗(may the wind be gentle, may the tide be calm)。有指袁家寧退休後,將回巢擔任暫委法官;馬道立在庭外被問此事,表示妻子可能會回巢,「休息下先」。